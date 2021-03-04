Ступак: не ориентировалась на соперниц, старалась работать в своём темпе

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Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала своё выступление в эстафетной гонке на чемпионате мира в Обертсдорфе, где она бежала второй этап.
Ступак: не ориентировалась на соперниц, старалась работать в своём темпе
  • РИА Новости

«Я знала, какие сложные будут третьи и четвёртые этапы у девчонок, потому надо было не отсиживаться за спинами соперниц. На втором круге на длинном подъёме я действительно немного «подвисла». Думала: умру, но постараюсь не отстать от Венг. Я была максимально «на бровях», но всё нормально. Я не ориентировалась на неё, старалась работать в своём темпе», — сказала Ступак «Матч ТВ».

Сборная России в составе Яны Кирпиченко, Ступак и Татьяны Сориной и Натальи Непряевой завоевала серебро чемпионата мира. 

Ранее Кирпиченко рассказала о своей задаче на первый этап эстафеты.

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