Первое золото: как Большунов выиграл скиатлон на ЧМ по лыжным видам спорта

24-летний россиянин Александр Большунов выиграл своё первое золото на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе. Он одержал победу в скиатлоне, в одиночку справившись сразу с пятью соперниками из Норвегии. У женщин лучший результат показала норвежка Терезе Йохауг. Из российских спортсменок выше всех оказалась Татьяна Сорина, финишировавшая восьмой.

Большунов против всей Норвегии

Состав сборной России на мужской скиатлон таил в себе небольшую интригу. Участие Александра Большунова и Ивана Якимушкина в гонке на 30 км никаких вопросов не вызывало. К ним тренеры также добавили специалиста классического хода Александра Червоткина, а за последнюю позицию спорили Евгений Белов и Денис Спицов. В итоге президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе своим решением выбрала более опытного Белова, а Спицову пообещала участие в следующих стартах.

У норвежцев проблем с выбором состава не было. Благодаря тому что Шюр Рёте имел личную квоту как действующий чемпион, на скиатлон можно было заявить трёх сильных дистанционщиков — Ханса Холунда, Симена Крюгера и Эмиля Иверсена, а также двукратного чемпиона мира в спринте Йоханнеса Клебо. Именно его и можно было назвать главным соперником Большунова, но при условии, что тот доберётся до финиша вместе с лидирующей группой, а не отстанет где-то на 30-километровой дистанции.

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Первые круги мужской гонки прошли без особых событий. Пелотон за собой вели то Червоткин, то Большунов, то Иверсен, а иногда и ещё один мастер классического стиля финн Ийво Нисканен. Клебо всё время бежал за Большуновым. Со временем Червоткин сбавил обороты и оказался в глубине пелотона. Якимушкин же всё это время был незаметен и бежал в конце основной группы, насчитывавшей к десятому километру около 30 лыжников.

На последней трети классической части Большунов ушёл в отрыв, но за ним устремились Иверсен и Нисканен. Клебо с некоторым отставанием включился в погоню, его примеру последовали ещё несколько лыжников. Им удалось нагнать Большунова, а заодно сократить лидирующую группу. В ней в полном составе остались норвежцы, а россияне понесли первую потерю — Белов отстал ещё до смены лыж.

Коньковая часть дистанции продолжала отсекать лыжников от основной группы. В дополнение к Червоткину и Нисканену от неё откололся Якимушкин. Постепенно Большунов остался один против пятерых норвежцев и британца Эндрю Масгрэйва, который тренируется в Норвегии и даже выигрывал чемпионат этой страны. Помочь завоевать золото россиянину мог только ещё один рывок, и ему нужно было выбрать идеальный момент для того, чтобы убежать от соперников. До тех пор он непрерывно держал их за своей спиной.

Этот момент настал на 24-м километре. Когда от первой шестёрки отстал Масгрэйв, Большунов начал ускорение. Клебо и Иверсен, два сильнейших спринтера в этой группе, не выдержали подъёма и заметно сбавили обороты. По их движениям было заметно, что опять включаться в борьбу они уже не будут, однако на спуске спортсмены смогли вернуться к соотечественникам.

Ещё одно ускорение россиянина отсекло не только Клебо и Иверсена, но и Рёте. Большунов, потерявший к тому моменту лидерство, побежал за Холундом, а за ними к финишу помчался Крюгер. Иногда Холунд создавал небольшой отрыв, но на спуске лыжи лучше работали у двукратного обладателя Кубка мира. На стадионе, где Большунов сражался за медали в спринте, уже только он мог претендовать на победу. 24-летний лыжник, собравший два года назад четыре серебра, наконец-то выиграл своё первое в карьере золото.

АААААА! Большунов – чемпион мира 🇷🇺🇷🇺🇷🇺



Лови невероятный финиш Сан Саныча. Как же он разобрался с норвежцами в концовке 💪



Это просто легендарно 👏 pic.twitter.com/i8Rt1PfhCp — Матч ТВ (@MatchTV) February 27, 2021

Вторым финишировал Крюгер — двукратный олимпийский чемпион завоевал первую медаль на чемпионатах мира. Третье место занял Холунд. Клебо выиграл лишь спор за четвёртое место у Иверсена. Якимушкин смог собраться на вторую половину дистанции и стал восьмым, оставив позади себя весь пелотон. Червоткин финишировал 18-м, а Белов показал 23-е время.

Очередное золото Йохауг

Перед мужским скиатлоном состоялась аналогичная женская гонка. В ней Россию представляли Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Яна Кирпиченко. У всех при определённых раскладах могли быть шансы на серебро или бронзу, но не на золото — на него претендовала норвежка Терезе Йохауг.

С самого старта гонки Йохауг начала растягивать пелотон в длинную вереницу. Ближе всех к норвежке держались молодые шведки Эбба Андерссон и Фрида Карлссон, а также Сорина. Правда, на спуске россиянка отпускала скандинавок — ещё в спринте было заметно, что эта часть дистанции давалась её намного хуже. При этом отрыв от других лыжниц был довольно ощутимым.

При первом появлении на стадионе скандинавское трио вдруг распалось. Карлссон пыталась обойти Йохауг, а та не заметила соперницу и наехала ей на лыжу. Шведка упала, утянув за собой норвежку. Андерссон смогла объехать их обеих, и за ней осталась одна Сорина. Карлссон в результате падения сломала палку и не смогла оперативно получить новую, из-за чего ей пришлось вернуться в пелотон. Йохауг повезло больше, и она смогла быстро настичь Андерссон и Сорину, которые опережали общую группу на 12 секунд.

Россиянке тяжело было держаться в первой тройке лидеров. Если в подъёме она ещё могла быстро ликвидировать возникавшее отставание, то на спуске отпускала соперниц далеко вперёд. Постепенно в погоню за Сориной включились Карлссон, а также опытная шведка Шарлотт Калла, австрийка Тереза Штадлобер и россиянка Яна Кирпиченко, которую было непривычно видеть в такой сильной компании.

Перед пит-стопом Карлссон догнала Сорину и опровергла мнение о том, что на разбитой трассе Оберстдорфа будет невозможно догонять. Они почти одновременно поменяли лыжи с классических на коньковые. Кирпиченко немного отпустила Каллу и Штадлобер, а другие российские лыжницы — Наталья Непряева и Юлия Ступак — уже проигрывали больше 30 секунд первой четвёрке.

Когда настало время бежать коньковым ходом, Сорина стала ещё больше уступать преследовательницам. Постепенно она пропустила вперёд Карлссон, Штадлобер и Каллу. Следующей уже могла быть Кирпиченко, тянувшая за собой большую группу лыжниц. В итоге Сорина присоединилась к ним, и для российской команды пределом мечтаний в этой гонке стало шестое место.

Все последние 7,5 км Йохауг наращивала преимущество над Андерссон и финишировала в гордом одиночестве. Она стала 11-кратной чемпионкой мира и сравнялась по количеству титулов с Ларисой Лазутиной. За ней борьбу вели две шведки, и верх взяла Карлссон, предпочитающая коньковый стиль. Третье место заняла Андерссон, впервые выигравшая личную медаль ЧМ.

🇸🇪 Фрида Карлссон снесла 🇧🇻 Терезу Йохауг в самом начале гонки, но это не помешало норвежке победить. pic.twitter.com/Oq74BIkPmH — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) February 27, 2021

Лучший результат среди россиянок показала Сорина, ставшая восьмой. Кирпиченко в итоговом протоколе расположилась ещё на две строчки ниже. За ними финишировал пелотон, и в нём лучшее ускорение продемонстрировала Ступак. Непряева заняла 16-е место. Хотя российские лыжницы и остались без медалей, всё-таки их выступление обнадёживало перед командным спринтом и эстафетой — на фоне других сборных, за исключением Норвегии и Швеции, они выглядели гораздо убедительнее.