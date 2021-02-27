Первое золото: как Большунов выиграл скиатлон на ЧМ по лыжным видам спорта

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Владимир Зайвый
24-летний россиянин Александр Большунов выиграл своё первое золото на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе. Он одержал победу в скиатлоне, в одиночку справившись сразу с пятью соперниками из Норвегии. У женщин лучший результат показала норвежка Терезе Йохауг. Из российских спортсменок выше всех оказалась Татьяна Сорина, финишировавшая восьмой.
Первое золото: как Большунов выиграл скиатлон на ЧМ по лыжным видам спорта
  • Reuters
  • © Kai Pfaffenbach

Большунов против всей Норвегии

 

Состав сборной России на мужской скиатлон таил в себе небольшую интригу. Участие Александра Большунова и Ивана Якимушкина в гонке на 30 км никаких вопросов не вызывало. К ним тренеры также добавили специалиста классического хода Александра Червоткина, а за последнюю позицию спорили Евгений Белов и Денис Спицов. В итоге президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе своим решением выбрала более опытного Белова, а Спицову пообещала участие в следующих стартах.

У норвежцев проблем с выбором состава не было. Благодаря тому что Шюр Рёте имел личную квоту как действующий чемпион, на скиатлон можно было заявить трёх сильных дистанционщиков — Ханса Холунда, Симена Крюгера и Эмиля Иверсена, а также двукратного чемпиона мира в спринте Йоханнеса Клебо. Именно его и можно было назвать главным соперником Большунова, но при условии, что тот доберётся до финиша вместе с лидирующей группой, а не отстанет где-то на 30-километровой дистанции.

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Первые круги мужской гонки прошли без особых событий. Пелотон за собой вели то Червоткин, то Большунов, то Иверсен, а иногда и ещё один мастер классического стиля финн Ийво Нисканен. Клебо всё время бежал за Большуновым. Со временем Червоткин сбавил обороты и оказался в глубине пелотона. Якимушкин же всё это время был незаметен и бежал в конце основной группы, насчитывавшей к десятому километру около 30 лыжников.

На последней трети классической части Большунов ушёл в отрыв, но за ним устремились Иверсен и Нисканен. Клебо с некоторым отставанием включился в погоню, его примеру последовали ещё несколько лыжников. Им удалось нагнать Большунова, а заодно сократить лидирующую группу. В ней в полном составе остались норвежцы, а россияне понесли первую потерю — Белов отстал ещё до смены лыж.

Коньковая часть дистанции продолжала отсекать лыжников от основной группы. В дополнение к Червоткину и Нисканену от неё откололся Якимушкин. Постепенно Большунов остался один против пятерых норвежцев и британца Эндрю Масгрэйва, который тренируется в Норвегии и даже выигрывал чемпионат этой страны. Помочь завоевать золото россиянину мог только ещё один рывок, и ему нужно было выбрать идеальный момент для того, чтобы убежать от соперников. До тех пор он непрерывно держал их за своей спиной.

Этот момент настал на 24-м километре. Когда от первой шестёрки отстал Масгрэйв, Большунов начал ускорение. Клебо и Иверсен, два сильнейших спринтера в этой группе, не выдержали подъёма и заметно сбавили обороты. По их движениям было заметно, что опять включаться в борьбу они уже не будут, однако на спуске спортсмены смогли вернуться к соотечественникам.

Ещё одно ускорение россиянина отсекло не только Клебо и Иверсена, но и Рёте. Большунов, потерявший к тому моменту лидерство, побежал за Холундом, а за ними к финишу помчался Крюгер. Иногда Холунд создавал небольшой отрыв, но на спуске лыжи лучше работали у двукратного обладателя Кубка мира. На стадионе, где Большунов сражался за медали в спринте, уже только он мог претендовать на победу. 24-летний лыжник, собравший два года назад четыре серебра, наконец-то выиграл своё первое в карьере золото.

Вторым финишировал Крюгер — двукратный олимпийский чемпион завоевал первую медаль на чемпионатах мира. Третье место занял Холунд. Клебо выиграл лишь спор за четвёртое место у Иверсена. Якимушкин смог собраться на вторую половину дистанции и стал восьмым, оставив позади себя весь пелотон. Червоткин финишировал 18-м, а Белов показал 23-е время.

Очередное золото Йохауг

 

Перед мужским скиатлоном состоялась аналогичная женская гонка. В ней Россию представляли Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Яна Кирпиченко. У всех при определённых раскладах могли быть шансы на серебро или бронзу, но не на золото — на него претендовала норвежка Терезе Йохауг.

С самого старта гонки Йохауг начала растягивать пелотон в длинную вереницу. Ближе всех к норвежке держались молодые шведки Эбба Андерссон и Фрида Карлссон, а также Сорина. Правда, на спуске россиянка отпускала скандинавок — ещё в спринте было заметно, что эта часть дистанции давалась её намного хуже. При этом отрыв от других лыжниц был довольно ощутимым.

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При первом появлении на стадионе скандинавское трио вдруг распалось. Карлссон пыталась обойти Йохауг, а та не заметила соперницу и наехала ей на лыжу. Шведка упала, утянув за собой норвежку. Андерссон смогла объехать их обеих, и за ней осталась одна Сорина. Карлссон в результате падения сломала палку и не смогла оперативно получить новую, из-за чего ей пришлось вернуться в пелотон. Йохауг повезло больше, и она смогла быстро настичь Андерссон и Сорину, которые опережали общую группу на 12 секунд.

Россиянке тяжело было держаться в первой тройке лидеров. Если в подъёме она ещё могла быстро ликвидировать возникавшее отставание, то на спуске отпускала соперниц далеко вперёд. Постепенно в погоню за Сориной включились Карлссон, а также опытная шведка Шарлотт Калла, австрийка Тереза Штадлобер и россиянка Яна Кирпиченко, которую было непривычно видеть в такой сильной компании.

Перед пит-стопом Карлссон догнала Сорину и опровергла мнение о том, что на разбитой трассе Оберстдорфа будет невозможно догонять. Они почти одновременно поменяли лыжи с классических на коньковые. Кирпиченко немного отпустила Каллу и Штадлобер, а другие российские лыжницы — Наталья Непряева и Юлия Ступак — уже проигрывали больше 30 секунд первой четвёрке.

Когда настало время бежать коньковым ходом, Сорина стала ещё больше уступать преследовательницам. Постепенно она пропустила вперёд Карлссон, Штадлобер и Каллу. Следующей уже могла быть Кирпиченко, тянувшая за собой большую группу лыжниц. В итоге Сорина присоединилась к ним, и для российской команды пределом мечтаний в этой гонке стало шестое место.

Все последние 7,5 км Йохауг наращивала преимущество над Андерссон и финишировала в гордом одиночестве. Она стала 11-кратной чемпионкой мира и сравнялась по количеству титулов с Ларисой Лазутиной. За ней борьбу вели две шведки, и верх взяла Карлссон, предпочитающая коньковый стиль. Третье место заняла Андерссон, впервые выигравшая личную медаль ЧМ.

Лучший результат среди россиянок показала Сорина, ставшая восьмой. Кирпиченко в итоговом протоколе расположилась ещё на две строчки ниже. За ними финишировал пелотон, и в нём лучшее ускорение продемонстрировала Ступак. Непряева заняла 16-е место. Хотя российские лыжницы и остались без медалей, всё-таки их выступление обнадёживало перед командным спринтом и эстафетой — на фоне других сборных, за исключением Норвегии и Швеции, они выглядели гораздо убедительнее.

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