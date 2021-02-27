Сорина объяснила своё отставание от соперниц во второй части скиатлона на ЧМ

Российская лыжница Татьяна Сорина подвела итог после своего выступления в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«На первом круге мне было более чем комфортно, шла нормально. Тяжеловато стало, наверное, на верхушке второго круга, в последнем подъёме. Но не так, чтобы я шла на зубах. Терпела. Самый тяжёлый момент был на коньке, когда я переобулась. Свело надкостницу, стало очень тяжело, и я значительно сбавила темп. Отстала от соперниц сразу», — приводит слова Сориной «Матч ТВ».

По её словам, у неё сегодня хорошо работали лыжи, но, возможно, нужно было выбрать другую тактику. При этом она отметила, что ей в любом случае стоило попробовать бежать в высоком темпе, чтобы бороться за награды в будущем.

«Для меня это, наверное, первый скиатлон за пять-шесть лет. В жизни я всего два скиатлона бежала, в юниорском возрасте, на каком-то российском уровне. Поэтому первая «пятнашка» на таком уровне — для меня это здорово. В принципе, хороший результат. Конечно, хотелось бы минимум за топ-6 побороться, но сегодня не получилось», — добавила Сорина.

Сорина стала лучшей из россиянок в скиатлоне и заняла восьмое место.

Ранее сообщалось, что Тереза Йохауг одержала победу в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе.