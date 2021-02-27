В погоне за золотом: Большунов сражается за первую победу на ЧМ в Оберстдорфе
- Александр Большунов
- globallookpress.com
- © Johanna Lundberg/Keystone Press Agency
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27 февраля 2021
Спурт Большунова. Из подъёма вышел Александр и ускорился, немного оторвавшись от оппонентов. За ним удержался лишь Иверсен, но потом догнали и остальные преследователи.
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Якимушкин вырвался на восьмое место, но отставание от Большунова составляет 54,2 секунды. Червоткин 11-й (+ 55,2).
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Отметка 22,5 км — 7,5 км до финиша. Большунов — первый, Рёте и Крюгер — в одной секунде, Иверсен и Холунд — в двух. Далее Масгрэйв и Клебо. Остальные сильно отстали.
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Тревожно за Большунова было на спуске. Показалось, что россиянин рискует потерять равновесие, но всё же он устоял на ногах. Он по-прежнему лидирует, но задел создать не удаётся.
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Большунов успел попить и попытался ускориться. Оторваться от норвежской погони не получилось. Иверсен «приклеился» к Александру и не намерен его отпускать. Остальные тоже рядом, да и Клебо не сдаёт позиций.
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Ещё 1,5 км прошли спортсмены. Большунов сохранил первую строчку, за ним идут пятеро норвежцев: Рёте, Крюгер, Холунд, Иверсен, Клебо. Между ними затесался британец Масгрэйв. Остальные россияне борются разве что за попадание в топ-10. Якимушкин и Червоткин имеют шансы зацепиться за место в десятке сильнейших, но не более.
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Не сдаёт позиций россиянин. Большунов продолжает очень уверенно идти по трассе, не уступая никому первую строчку. Норвежцы держатся за спиной россиянина. Вопрос в том, правильно ли поступает обладатель «Большого хрустального глобуса». Лидировать всю дистанцию очень сложно. Хватит ли сил?
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Отметка 18,8 км. Большунов занимает первое место, за его спиной расположились Иверсен, Холунд, Клебо, Рёте и Крюгер. Якимушкин на десятой строчке (+ 20,8 секунды), Червоткин — 12-й (+ 21,4 секунды). Белов — лишь 23-й. Отставание составляет уже более полутора минут. Крайне неудачное выступление Евгения.
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А вот и началась командная работа. Норвежцы поочерёдно выходят в лидеры, Клебо пытается удержаться за соотечественниками. Большунов уверенно держится на первом-втором местах.
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«Отвалился» Масгрэйв, который занимал шестое место. Теперь Большунов находится в окружении пяти норвежцев, что вызывает серьёзные опасения. Командную тактику ещё никто не отменял. Александру же полагаться не на кого.
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