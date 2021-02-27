В погоне за золотом: Большунов сражается за первую победу на ЧМ в Оберстдорфе

В немецком Оберстдорфе продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. В субботу, 27 февраля, награды в скиатлоне разыгрывают мужчины. Одним из главных фаворитов гонки считается действующий обладатель серебряной медали турнира Александр Большунов. Помимо него, сборную России представят Иван Якимушкин, Евгений Белов и Алексей Червоткин. RT ведёт текстовую трансляцию.

Александр Большунов

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© Johanna Lundberg/Keystone Press Agency