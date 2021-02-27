Стало известно, где и когда Большунову вручат приз за победу в зачёте Кубке мира

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В Международной федерации лыжного спорта (FIS) рассказали, где и когда состоится церемония вручения «Большого хрустального глобуса» российскому лыжнику Александру Большунову за победу в общем зачёте Кубка мира.
Стало известно, где и когда Большунову вручат приз за победу в зачёте Кубке мира
  • Reuters

«Все «глобусы» будут вручены во время финала Кубка мира в Швейцарии, даже если их обладатели определены заранее. Мы стараемся создать особую атмосферу награждения именно в финале, чтобы отметить заслуги победивших в сезоне спортсменов», — приводит слова представителя Международной федерации лыжного спорта ТАСС.

Таким образом, награждение состоится на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине, который пройдёт с 13 по 14 марта.

Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира текущего сезона и стал двукратным обладателем «Большого хрустального глобуса». 

Ранее тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум заявил, что с Большуновым будет страшно иметь дело в оставшихся гонках на чемпионате мира в Оберстдорфе.

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