Стало известно, где и когда Большунову вручат приз за победу в зачёте Кубке мира

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) рассказали, где и когда состоится церемония вручения «Большого хрустального глобуса» российскому лыжнику Александру Большунову за победу в общем зачёте Кубка мира.

«Все «глобусы» будут вручены во время финала Кубка мира в Швейцарии, даже если их обладатели определены заранее. Мы стараемся создать особую атмосферу награждения именно в финале, чтобы отметить заслуги победивших в сезоне спортсменов», — приводит слова представителя Международной федерации лыжного спорта ТАСС.

Таким образом, награждение состоится на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине, который пройдёт с 13 по 14 марта.

Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира текущего сезона и стал двукратным обладателем «Большого хрустального глобуса».

Ранее тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум заявил, что с Большуновым будет страшно иметь дело в оставшихся гонках на чемпионате мира в Оберстдорфе.