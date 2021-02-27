Тренер сборной Норвегии: с Большуновым будет страшно иметь дело в оставшихся гонках на ЧМ

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум отреагировал на слова тренерского штаба российской команды о болезни Александра Большунова на чемпионате мира 2021 года в немецком Оберстдорфе.

«У меня нет причин сомневаться в том, что они говорят. Если он болел, то его четвёртое место в спринте ещё больше впечатляет. Надеюсь, что все наши соперники будут здоровыми и быстрыми. Думаю, он хочет завоевать медаль так же, как и все остальные. Я впечатлён, что он стал четвёртым в самой слабой для себя дисциплине. С ним будет страшно иметь дело в оставшихся гонках», — цитирует Носсума Dagbladet.

Большунов стал в спринтерской гонке четвёртым, в то время как норвежские лыжники заняли весь пьедестал.

Соревнования по скиатлону пройдут 27 февраля. Старт женской гонки запланирован на 13:45 мск, а мужской — на 15:30 мск.

Ранее норвежский журналист объяснил, почему Большунов является фаворитом скиатлона на ЧМ.