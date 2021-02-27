Норвежский журналист объяснил, почему Большунов является фаворитом скиатлона на ЧМ

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Норвежский журналист Эстен Сэтер высказался по поводу предстоящего выступления российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира 2021 года в немецком Оберстдорфе.
Норвежский журналист объяснил, почему Большунов является фаворитом скиатлона на ЧМ
  • Reuters

«Большунов обладает выносливостью, чтобы справляться с большой продолжительностью бега и сохранять максимальную скорость. Кроме того, его тактика стала более зрелой, если провести сравнение с предыдущим чемпионатом мира, когда норвежские лыжники заставляли его совершать ошибку за ошибкой. Большинство сходится во мнении, что для Большунова настал великий момент, как и для всего российского спорта», — написал Сэтер в статье для издания Dagbladet.

При этом он считает, что пока не совсем ясно, способен ли Большунов довести дело до победы в решающий момент. Он также отметил, что Большунов и финн Ийво Нисканен являются лучшими классическими бегунами и задача норвежцев будет заключаться в том, чтобы проследить за ними первые 15 км.

«Однако коньковая часть этой трассы при такой высокой температуре будет очень тяжёлая. И это делает Александра Большунова фаворитом», — добавил Сэтер.

Соревнования по скиатлону пройдут 27 февраля. Старт женской гонки запланирован на 13:45 мск, а мужской — на 15:30 мск.

Ранее норвежский лыжник Эмиль Иверсен заявил, что скиатлон на ЧМ станет настоящим адом.

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