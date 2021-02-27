Иверсен о скиатлоне на ЧМ: это будет настоящий ад

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен поделился ожиданиями от скиатлона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Это будет настоящий ад. Вероятно, раньше чего-то подобного мы никогда не испытывали. Это станет тяжёлым опытом. Нужно готовиться, хорошо поесть и попить, а также надеяться на очень хорошие лыжи. Будет настоящая битва», — приводит слова Иверсена VG.

По его предположениям, условия на трассе будут ужасными. Он отметил, что соль может что-то изменить в лучшую сторону, но обычно при жаре и ярком солнце она никак не влияет.

Соревнования по скиатлону пройдут 27 февраля. Старт женской гонки запланирован на 13:45 мск, а мужской — на 15:30 мск.

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