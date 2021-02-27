Вяльбе объяснила выбор состава мужской сборной России на скиатлон на ЧМ-2021
- РИА Новости
«Была большая дискуссия. Выбирали между Спицовым и Беловым. Тренеры пытались побороться полчасика за своих спортсменов, но я выдвинула такое решение. Мы раньше договаривались, чтобы дать каждому из ребят пробежать хотя бы одну гонку на чемпионате мира», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».
Соревнования по скиатлону пройдут 27 февраля. Старт женской гонки запланирован на 13:45 мск, а мужской — на 15:30 мск.
Ранее стал известен состав сборной России на скиатлон на ЧМ по лыжным гонкам. В мужских соревнованиях по скиатлону выступят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Евгений Белов и Алексей Червоткин. В женских — Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Яна Кирпиченко.