Вяльбе объяснила выбор состава мужской сборной России на скиатлон на ЧМ-2021

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила выбор состава мужской национальной команды на скиатлон на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Была большая дискуссия. Выбирали между Спицовым и Беловым. Тренеры пытались побороться полчасика за своих спортсменов, но я выдвинула такое решение. Мы раньше договаривались, чтобы дать каждому из ребят пробежать хотя бы одну гонку на чемпионате мира», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Соревнования по скиатлону пройдут 27 февраля. Старт женской гонки запланирован на 13:45 мск, а мужской — на 15:30 мск.

Ранее стал известен состав сборной России на скиатлон на ЧМ по лыжным гонкам. В мужских соревнованиях по скиатлону выступят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Евгений Белов и Алексей Червоткин. В женских — Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Яна Кирпиченко.