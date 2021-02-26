Стал известен состав сборной России на скиатлон на ЧМ по лыжным гонкам

Пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS) огласила имена российских спортсменов, заявленных для выступления в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

В мужских соревнованиях по скиатлону выступят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Евгений Белов и Алексей Червоткин.

На старт женской гонки выйдут Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Яна Кирпиченко.

Соревнования по скиатлону пройдут 27 февраля. Старт женской гонки запланирован на 13:45 мск, а мужской — на 15:30 мск.

Ранее норвежские лыжники рассказали, как будут бороться с Большуновым в скиатлоне на ЧМ.