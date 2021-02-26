Стал известен состав сборной России на скиатлон на ЧМ по лыжным гонкам
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В мужских соревнованиях по скиатлону выступят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Евгений Белов и Алексей Червоткин.
На старт женской гонки выйдут Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Яна Кирпиченко.
Соревнования по скиатлону пройдут 27 февраля. Старт женской гонки запланирован на 13:45 мск, а мужской — на 15:30 мск.
Ранее норвежские лыжники рассказали, как будут бороться с Большуновым в скиатлоне на ЧМ.