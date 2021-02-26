Стал известен состав сборной России на скиатлон на ЧМ по лыжным гонкам

Короткая ссылка
Пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS) огласила имена российских спортсменов, заявленных для выступления в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Стал известен состав сборной России на скиатлон на ЧМ по лыжным гонкам
  • globallookpress.com

В мужских соревнованиях по скиатлону выступят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Евгений Белов и Алексей Червоткин.

На старт женской гонки выйдут Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Яна Кирпиченко.

Соревнования по скиатлону пройдут 27 февраля. Старт женской гонки запланирован на 13:45 мск, а мужской — на 15:30 мск.

Ранее норвежские лыжники рассказали, как будут бороться с Большуновым в скиатлоне на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить