Норвежские лыжники рассказали, как будут бороться с Большуновым в скиатлоне на ЧМ

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Норвежские лыжники Сьюр Рёте и Ханс Кристер Холунд рассказали, как планируют противостоять лидеру мужской сборной России Александру Большунову в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Норвежские лыжники рассказали, как будут бороться с Большуновым в скиатлоне на ЧМ
  • Reuters

«Понятно, что Большунов — наш главный соперник. Поэтому нет сомнений: чтобы взять золото и медали, нам придётся его побеждать. И лучший способ сделать это — стараться, чтобы один из нас был впереди на трассе. Звучит понятно, но там, в гонке, значение имеют мелочи. Если лыжи будут работать так, как вчера у спринтеров, то у нас будет хороший шанс», — рассказал Рёте в эфире телеканала NRK.

Холунд отметил, что команда будет составлена как бы из двух частей, половина хочет высокий темп, а вторая половина готова к тому, что до финиша дойдёт группа.

«Я в числе тех, кто будет задавать темп. Но, пожалуй, не стану работать первым все 30 км, чтобы потом убежали Йоханнес Клебо и Большунов», — добавил Холунд.

Мужские соревнования в скиатлоне состоятся 27 февраля.

Ранее тренер сборной Норвегии заявил, что Большунов очень помог его команде в спринте на ЧМ.

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