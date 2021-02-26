Тренер сборной Норвегии заявил, что Большунов очень помог его команде в спринте на ЧМ

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен поделился впечатлениями от противостояния своих подопечных с россиянином Александром Большуновым в спринтерской гонке на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Большунов очень помог нам в спринте. Мы этому рады. Я понимаю, что ему нужно больше стараться. Часто бывает, что люди мощно выглядят на пути к финалу. Ему нужно пытаться дальше», — приводит слова Монсена Dagbladet.

По ходу гонки Большунов пытался убежать от норвежцев, которые в итоге заняли весь пьедестал, а сам россиянин стал четвёртым.

Ранее сообщалось, что Большунов и Непряева выступят в скиатлоне на ЧМ по лыжным гонкам.