Большунов и Непряева выступят в скиатлоне на ЧМ по лыжным гонкам

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Российские лыжники Александр Большунов и Наталья Непряева примут участие в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.
Большунов и Непряева выступят в скиатлоне на ЧМ по лыжным гонкам
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Об этом сообщил старший тренер сборной России лыжным гонкам Юрий Бородавко, слова которого передаёт ТАСС.

Соревнования по скиатлону среди мужчин и женщин пройдут 27 февраля.

В прошедшем ранее спринте на чемпионате мира Большунов занял четвёртое место, а восстанавливающаяся после перелома руки и операции Непряева — не сумела пробиться в полуфинал.

Ранее сборная Норвегии объявила составы команд в скиатлонах на ЧМ по лыжным гонкам.

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