Большунов и Непряева выступят в скиатлоне на ЧМ по лыжным гонкам

Российские лыжники Александр Большунов и Наталья Непряева примут участие в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

Об этом сообщил старший тренер сборной России лыжным гонкам Юрий Бородавко, слова которого передаёт ТАСС.

Соревнования по скиатлону среди мужчин и женщин пройдут 27 февраля.

В прошедшем ранее спринте на чемпионате мира Большунов занял четвёртое место, а восстанавливающаяся после перелома руки и операции Непряева — не сумела пробиться в полуфинал.

Ранее сборная Норвегии объявила составы команд в скиатлонах на ЧМ по лыжным гонкам.