Большунов и Непряева выступят в скиатлоне на ЧМ по лыжным гонкам
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Об этом сообщил старший тренер сборной России лыжным гонкам Юрий Бородавко, слова которого передаёт ТАСС.
Соревнования по скиатлону среди мужчин и женщин пройдут 27 февраля.
В прошедшем ранее спринте на чемпионате мира Большунов занял четвёртое место, а восстанавливающаяся после перелома руки и операции Непряева — не сумела пробиться в полуфинал.
Ранее сборная Норвегии объявила составы команд в скиатлонах на ЧМ по лыжным гонкам.