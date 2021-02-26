Норвегия объявила составы команд в скиатлонах на ЧМ по лыжным гонкам

Сборная Норвегии назвала составы команд в скиатлонах на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«У нас есть те, кто хочет на большую гонку, а некоторые готовы к спринту. Не думаю, что у кого-то есть более сильная команда», — приводит слова тренера сборной Норвегии Эрика Носсума Dagbladet.

В составе женской сборной выступят Тереза Йохауг, Хайди Венг, Хелене Фоссесхолм, Анне Калво, Лотта Венг.

В составе мужской команды — Сьюр Рёте, Йоханнес Клебо, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунд, Симен Хегстад Крюгер.

Ранее сообщалось, что шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла женский спринт на ЧМ по лыжным гонкам.