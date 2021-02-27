Бородавко — о победе Большунова: Саша был один против всех, это просто шикарно

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Бородавко — о победе Большунова: Саша был один против всех, это просто шикарно
  • Reuters

«Конечно, ждали такого результата! Зачем выходить на старт без мыслей о победе? Александр блестяще провёл гонку, разложил всё по полочкам. Несколько раз дёрнулся, соперники не поверили, думали, что он закислится. А ему хватило сил и на финишный рывок, это было фантастически. Такие победы дорого стоят. Саша был один против всех, это просто шикарно», — приводит слова Бородавко «Спорт-Экспресс».

Большунов финишировал первым в скиатлоне, опередив норвежцев Симена Хегстада Крюгера и Ханса Кристера Холунда. Для россиянина эта победа стала первой на мировом первенстве.

Ранее Большунов прокомментировал свою победу в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе.

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