Большунов прокомментировал свою победу в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе

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Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями после своей победы в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Большунов прокомментировал свою победу в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе
  • Reuters

«Сегодня я понимал, что могу бежать и выигрывать. Даже когда вышел на разминку, понимал, что можно не разминаться, а просто начинать гонку и делать свою работу. В последний подъём бежал и при каждом движении говорил себе, что должен стать чемпионом мира», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

По его словам, когда он выкатывался на финишный спуск, то у него даже появились на глазах слёзы, так как понимал, насколько близка победа.

«Я всё время контролировал гонку. Главным было отцепить Клебо, чтобы на финише было попроще. Я сумел это сделать, а дальше главное было быть рядом, чтобы на финишном подъёме сделать всё, как могу», — добавил Большунов.

Большунов завоевал золото в скиатлоне, финишировав за 1 час 11 минут 33,9 секунды. Для россиянина эта победа стала первой на мировых первенствах.

Ранее сообщалось, что девушка Большунова заплакала после его победы в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе.

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