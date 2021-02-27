Без медалей: Сорина заняла восьмое место в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе

В немецком Оберстдорфе продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. В субботу, 27 февраля, женщины разыграли медали в скиатлоне. Золото завоевала норвежка Тереза Йохауг, а серебро и бронза достались шведкам Фриде Карлссон и Эббе Андерссон соответственно. Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, финишировавшая на восьмом месте. RT вёл текстовую трансляцию.

Reuters

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