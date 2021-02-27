Без медалей: Сорина заняла восьмое место в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе
- Reuters
- © Lehtikuva/Vesa Moilanen
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27 февраля 2021
Так завершился женский скиатлон на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года в Оберстдорфе. Йохауг стала 11-кратной чемпионкой мира и в четвёртый раз в карьере выиграла золото в скиатлоне, а россиянки остались без медалей. Час спустя на старт выйдут мужчины, где надежды российских болельщиков связаны с действующим обладателем «Большого хрустального глобуса» Александром Большуновым.
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Продолжают финишировать спортсменки. Четвёртое место заняла Штадлобер, пятое — Калла, шестое — Фоссесхолм. Сорина же не смогла стать седьмой, уступив француженке Дельфин Клодель. Кирпиченко — десятая, Ступак — 11-я. Непряева стала худшей из россиянок, заняв 16-е место.
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Йохауг уже финишировала. Тереза завоевала золото в скиатлоне, не оставив шансов соперницам. Серебро досталось Карлссон. Фрида решила не затягивать всё до финишной прямой и ключевой рывок совершила на подъёме. Андерссон осталась третьей.
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Спуск прошла Йохауг, вслед за ней — Андерссон и Карлссон. Рядом держатся шведки и пока не уходят в отрыв. Судя по всему, серебро будет разыграно на финишной прямой.
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Что касается Ступак и Непряевой, то Юлия сумела отыграть несколько позиций и переместиться на 11-ю строчку. Наталья же 16-я.
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Сорина не только не смогла сократить отставание от шведок, но и опустилась на 10-ю строчку. Судя по всему, не хватило сил Татьяне. Она проигрывает уже 1 минуту 19 секунд. Звание лучшей из россиянок перехватила Кирпиченко. Она идёт шестой, впереди неё — Штадлобер и Калла.
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Сорина занимает седьмое место, уступая лидеру 1 минуту 1,5 секунды. Судя по всему, побороться за медали у Татьяны не получится. Слишком большой отрыв от шведок. Тем временем Кирпиченко откатилась на 10-ю строчку (+ 1:06,4), Ступак — на 13-ю (+ 1:21,9), Непряева — на 16-ю (+ 1:28,5).
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12,5 км прошли спортсменки. До финиша осталось всего 2,5 км. Йохауг продолжает отрываться от соперниц — Андерссон и Карлссон проигрывают уже более 30 секунд. Навязать конкуренцию норвежке они неспособны.
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Отметку 11,3 км прошли спортсменки. Йохауг не оставляет шансов соперницам. Андерссон и Карлссон по-прежнему являются главными преследовательницами, но их отставание уже выросло до 27 секунд.
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Йохауг смотрится просто великолепно. Норвежка не сбавляет скорость, отрыв растёт. Шведки отчаянно пытаются приблизиться к ней, но такое впечатление, что это практически невозможно. Тем не менее Андерссон и Карлссон являются главными претендентками на серебро и бронзу. Рядом с ними нет никого.
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