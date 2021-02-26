Лыжник Мяки — о наказании Большунова: хорошо, что на это отреагировали

Финский лыжник Йони Мяки прокомментировал наказание, вынесенное российскому лыжнику Александру Большунову за столкновение с ним на финише эстафеты на этапе Кубка мира в финском Лахти.

«Хорошо, что на это отреагировали. Мудрые люди и юристы приняли это решение. Больше сказать мне нечего. В будущем нужны чёткие правила, чтобы быстро разбираться с такими ситуациями», — приводит слова Мяки Ilta-Sanomat.

Во время эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова, а россиянин отмахнулся от него палкой. После финиша Большунов въехал в группу финских лыжников. За такое поведение россиянин получил испытательный срок на пять гонок под эгидой FIS.

Ранее тренер рассказал, как Большунов отреагировал на штраф за инцидент с Мяки.