Тренер рассказал, как лыжник Большунов отреагировал на штраф за инцидент с Мяки

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как лидер мужской национальной команды Александр Большунов отреагировал на решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) оштрафовать его за инцидент с финном Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти.
Тренер рассказал, как лыжник Большунов отреагировал на штраф за инцидент с Мяки
  • © РИА Новости / Федерико Модика

«Естественно, это отнимало прежде всего психологические силы, его напрягло и напрягает это, он переживал. Естественно, это всё неприятно. Это всё требует дополнительных сил, идёт растрата нервной энергии. Но надеюсь, что Саша это всё-таки преодолел, потому что гонки уже начались, он уже больше концентрируется на гонках», — приводит слова Бородавко РИА Новости.

Во время эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти финский лыжник подрезал Большунова, а россиянин отмахнулся от него палкой. После финиша Большунов въехал в группу финских лыжников. За такое поведение россиянин получил испытательный срок на пять гонок под эгидой FIS.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила вероятность участия Сергея Устюгова в командном спринте на ЧМ.

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