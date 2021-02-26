Тренер рассказал, как лыжник Большунов отреагировал на штраф за инцидент с Мяки

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как лидер мужской национальной команды Александр Большунов отреагировал на решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) оштрафовать его за инцидент с финном Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти.

«Естественно, это отнимало прежде всего психологические силы, его напрягло и напрягает это, он переживал. Естественно, это всё неприятно. Это всё требует дополнительных сил, идёт растрата нервной энергии. Но надеюсь, что Саша это всё-таки преодолел, потому что гонки уже начались, он уже больше концентрируется на гонках», — приводит слова Бородавко РИА Новости.

Во время эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти финский лыжник подрезал Большунова, а россиянин отмахнулся от него палкой. После финиша Большунов въехал в группу финских лыжников. За такое поведение россиянин получил испытательный срок на пять гонок под эгидой FIS.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила вероятность участия Сергея Устюгова в командном спринте на ЧМ.