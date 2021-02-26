Тренер рассказал, как лыжник Большунов отреагировал на штраф за инцидент с Мяки
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«Естественно, это отнимало прежде всего психологические силы, его напрягло и напрягает это, он переживал. Естественно, это всё неприятно. Это всё требует дополнительных сил, идёт растрата нервной энергии. Но надеюсь, что Саша это всё-таки преодолел, потому что гонки уже начались, он уже больше концентрируется на гонках», — приводит слова Бородавко РИА Новости.
Во время эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти финский лыжник подрезал Большунова, а россиянин отмахнулся от него палкой. После финиша Большунов въехал в группу финских лыжников. За такое поведение россиянин получил испытательный срок на пять гонок под эгидой FIS.
Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила вероятность участия Сергея Устюгова в командном спринте на ЧМ.