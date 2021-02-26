Вяльбе оценила вероятность участия Устюгова в командном спринте на ЧМ

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала возможное участие российского лыжника Сергея Устюгова в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Вяльбе оценила вероятность участия Устюгова в командном спринте на ЧМ
  • РИА Новости

«Не было пока возможности сразу Устюгова куда-то рассмотреть. Я говорила, что если Сергей выиграет спринтерскую гонку, то он может сказать, что хочет бежать ещё что-то. Однако этого не случилось», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

По словам главы ФЛГР, состояние Устюгова не на 100% боевое.

«Сергея выбили падение перед турниром и травмы», — добавила она.

Командный спринт на ЧМ по лыжным гонкам состоится 28 февраля.

Ранее Елена Вяльбе рассказала о состоянии Сергея Устюгова перед спринтерской гонкой классическим стилем на ЧМ по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

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