Вяльбе оценила вероятность участия Устюгова в командном спринте на ЧМ
- РИА Новости
«Не было пока возможности сразу Устюгова куда-то рассмотреть. Я говорила, что если Сергей выиграет спринтерскую гонку, то он может сказать, что хочет бежать ещё что-то. Однако этого не случилось», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».
По словам главы ФЛГР, состояние Устюгова не на 100% боевое.
«Сергея выбили падение перед турниром и травмы», — добавила она.
Командный спринт на ЧМ по лыжным гонкам состоится 28 февраля.
Ранее Елена Вяльбе рассказала о состоянии Сергея Устюгова перед спринтерской гонкой классическим стилем на ЧМ по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.