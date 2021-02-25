Вяльбе — об Устюгове: радует, что Сергей принял решение бежать

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о состоянии российского лыжника Сергея Устюгова перед спринтерской гонкой классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Радует, что Сергей принял решение бежать. Тренер говорит, что форма у него очень хорошая. Он сказал, что с этой болью сможет стартовать», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

По её мнению, в борьбе можно забыть про боль.

«Это чисто его дистанция. Будем надеяться, что Устюгов покажет свою прыть, мощь, свои возможности», — добавила она.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.

Спринтерские гонки на ЧМ состоятся 25 февраля.

Ранее сообщалось, что Большунов и Устюгов выступят в спринте на ЧМ в Оберстдорфе.