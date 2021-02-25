Вяльбе — об Устюгове: радует, что Сергей принял решение бежать
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«Радует, что Сергей принял решение бежать. Тренер говорит, что форма у него очень хорошая. Он сказал, что с этой болью сможет стартовать», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».
По её мнению, в борьбе можно забыть про боль.
«Это чисто его дистанция. Будем надеяться, что Устюгов покажет свою прыть, мощь, свои возможности», — добавила она.
Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.
Спринтерские гонки на ЧМ состоятся 25 февраля.
Ранее сообщалось, что Большунов и Устюгов выступят в спринте на ЧМ в Оберстдорфе.