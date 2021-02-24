Большунов и Устюгов выступят в спринте на ЧМ в Оберстдорфе

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев огласил состав национальной команды на спринтерские гонки классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

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По информации ТАСС, в состав мужской команды войдут Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев и Сергей Устюгов. В состав женской команды — Христина Мацокина, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак. Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта. Спринтерские гонки на ЧМ состоятся 25 февраля. Ранее сообщалось, что Александр Большунов простудился перед стартом ЧМ в Оберстдорфе.