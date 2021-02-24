Большунов и Устюгов выступят в спринте на ЧМ в Оберстдорфе

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев огласил состав национальной команды на спринтерские гонки классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.
Большунов и Устюгов выступят в спринте на ЧМ в Оберстдорфе
  • © РИА Новости / Федерико Модика

По информации ТАСС, в состав мужской команды войдут Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев и Сергей Устюгов.

В состав женской команды — Христина Мацокина, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.

Спринтерские гонки на ЧМ состоятся 25 февраля.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов простудился перед стартом ЧМ в Оберстдорфе.

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