Большунов простудился перед стартом ЧМ в Оберстдорфе

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Российский лыжник Александр Большунов простудился перед началом чемпионата мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.
Большунов простудился перед стартом ЧМ в Оберстдорфе
  • globallookpress.com

«Александр простудился на заключительном этапе подготовки в горах. Чтобы не форсировать форму и не загонять Большунова, было принято решение спустить его с гор раньше срока и отправить в Оберстдорф, где он проходит заключительный этап подготовки», — приводит слова тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко «Советский спорт».

Чемпионат мира пройдёт с 25 февраля по 7 марта.

Ранее сообщалось, что чешская лыжница Беранова оскорбила Большунова.

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