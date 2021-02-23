Большунов простудился перед стартом ЧМ в Оберстдорфе

Российский лыжник Александр Большунов простудился перед началом чемпионата мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

«Александр простудился на заключительном этапе подготовки в горах. Чтобы не форсировать форму и не загонять Большунова, было принято решение спустить его с гор раньше срока и отправить в Оберстдорф, где он проходит заключительный этап подготовки», — приводит слова тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко «Советский спорт».

Чемпионат мира пройдёт с 25 февраля по 7 марта.

Ранее сообщалось, что чешская лыжница Беранова оскорбила Большунова.