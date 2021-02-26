Тренер оценил состояние лыжницы Непряевой после травмы
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«Эта ситуация для Натальи тяжела психологически. Физически она не могла выполнять определённую работу с двумя палками по понятным причинам. Настрой есть, надеемся, что с каждой гонкой она будет разгоняться и ко второй части чемпионата подойдёт в оптимальной форме», — приводит слова Бородавко РИА Новости.
В конце января Непряева в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Фалуне сломала два пальца на руке в результате падения и была прооперирована.
В своей первой гонке на чемпионате мира она не сумела пробиться в полуфинал спринта.
Ранее сообщалось, что Большунов и Непряева выступят в скиатлоне на ЧМ по лыжным гонкам.