Тренер оценил состояние лыжницы Непряевой после травмы

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии Натальи Непряевой, выступающей на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе после операции из-за перелома руки.

«Эта ситуация для Натальи тяжела психологически. Физически она не могла выполнять определённую работу с двумя палками по понятным причинам. Настрой есть, надеемся, что с каждой гонкой она будет разгоняться и ко второй части чемпионата подойдёт в оптимальной форме», — приводит слова Бородавко РИА Новости.

В конце января Непряева в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Фалуне сломала два пальца на руке в результате падения и была прооперирована.

В своей первой гонке на чемпионате мира она не сумела пробиться в полуфинал спринта.

Ранее сообщалось, что Большунов и Непряева выступят в скиатлоне на ЧМ по лыжным гонкам.