Первое сражение: российские лыжники борются за медали в личном спринте на ЧМ в Оберстдорфе
- globallookpress.com
- © Simon HastegÃ…Rd/Keystone Press Agency
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25 февраля 2021
Два года назад призёрами мужских соревнований стали Клебо, Пеллегрино и Ретивых, но тогда они могли бежать коньковым стилем. Все они сегодня выйдут на старт квалификации.
У женщин на пьедестал почёта поднимались норвежка Майкен Касперсен Фалла, шведка Стина Нильссон и ещё одна представительница Норвегии Мари Эйде. Защищать медаль будет только Фалла, но она к числу фавориток сегодня не относится. Нильссон, к слову, вообще сейчас соревнуется в биатлоне и на лыжные соревнования не ездит.
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Российским девушкам в первую очередь нужно настраиваться на выход в финал, а уже после этого можно будет рассчитывать на медали. Больше всего шансов проделать такой путь будет у Непряевой, однако сейчас её состояние вызывает некоторые вопросы. В январе спортсменка сломала руку и с тех пор на старт не выходила. Если Непряева смогла полностью восстановиться, то борьбу соперницам обязательно навяжет.
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У женщин фаворитками являются все лыжницы из Швеции, но особенно выделяется Линн Сван. Она выиграли все классические спринты в этом году, а Майя Дальквист и Йонна Сундлинг выиграли по две медали. Словенка Анамария Лампич была единственной лыжницей не из Швеции, поднимавшейся на пьедестал почёта. Также свои спринтерские качества могут проявить швейцарка Надин Фендрих и американка Джесси Диггинс.
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Определять фаворитов в таких условиях и делать какие-либо прогнозы крайне сложно. Но если представить, что погода всё-таки не сильно вмешается в ход соревнований, то в мужском спринте за золото должны сразиться норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес. Они побеждали в этом сезоне на этапах Кубка мира, в которых принимали все сильнейшие лыжники.
Помешать им постараются Большунов, Устюгов и Ретивых, а также швед Оскар Свенссон и итальянец Федерико Пеллегрино — эти двое в этом сезоне собрали всё остальное золото в спринте коньковым ходом. Россияне же регулярно занимали вторые и третьи места, но сегодня постараются сделать ещё шаг вперёд.
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Также организаторы преподнесли участникам ещё один сюрприз — в последний момент было решено покрыть трассы солью, чтобы лучше сохранить их. Условия теперь будут коренным образом отличаться от тех, в которых лыжники тренировались в последние дни. Опробовать новую трассу получится только за десять минут до квалификации и за десять минут до плей-офф.
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Столь раннее начало забегов обусловлено очень жаркой погодой для лыжных гонок в Оберстдорфе. Днём температура сможет прогреться минимум до +15. Утром тоже не будет морозно, так что спортсменам придётся выступать в кране непривычных условиях, но хотя бы снег на трассе ещё не должен будет превратиться в слякоть.
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Квалификация спринта начнётся в 11:00 мск у женщин и в 11:50 мск у мужчин. В плей-офф отберутся по 30 лучших лыжников. Затем у них будет небольшой перерыв, и в 13:30 мск стартует плей-офф из трёх раундов.
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В мужских соревнованиях сборную России представят Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев и Сергей Устюгов. В состав женской команды вошли Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Христина Мацокина.
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Добрый день! В немецком Оберстдорфе проходит розыгрыш первых медалей чемпионата мира по лыжным видам спорта. Сегодня определятся победители и призёры соревнований в личном спринте классическим ходом. Российские спортсмены будут в числе фаворитов этих увлекательных забегов. RT начинает текстовую онлайн-трансляцию.
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