Первое сражение: российские лыжники борются за медали в личном спринте на ЧМ в Оберстдорфе

В немецком Оберстдорфе стартовал чемпионат мира по лыжным видам спорта. Первые медали разыгрываются в личном спринте классическим стилем. В сборной России на награды претендуют Александр Большунов, Наталья Непряева, Глеб Ретивых, Юлия Ступак и Сергей Устюгов. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

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