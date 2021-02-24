Определившийся состав: Устюгов выступит в спринте на ЧМ по лыжным гонкам после падения на тренировке

Сергей Устюгов примет участие в индивидуальном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе. Он был включён в состав команды в последний момент наряду с Александром Большуновым, Глебом Ретивых и Александром Терентьевым. За несколько дней до начала соревнований двукратный чемпион мира получил травму, и были опасения, что он снимется с первенства планеты.

Российский лыжник Сергей Устюгов выступит на первенстве планеты в Оберстдорфе в составе сборной России. За день до начала основных соревнований ходили разговоры о том, что 28-летний спортсмен из-за травмы снимется не только с первого старта, но и чемпионата мира вообще. Но в итоге Устюгова включили в состав участников личного спринта классическим стилем.

Об этом РИА Новости сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе: «Устюгов завтра стартует».

Помимо Устюгова, за медали в этом виде программы поспорят обладатель Кубка мира в общем зачёте Александр Большунов, действующий бронзовый призёр чемпионата мира Глеб Ретивых, а также Александр Терентьев.

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Вопросы по поводу участия Устюгова появились после воскресного инцидента на контрольной тренировке. Двукратный чемпион мира упал и не смог продолжить забег, получив ушибы и растяжение. В тренировочной группе спортсмена эту ситуацию восприняли по-разному. Если Сергей Турышев давал понять, что ничего страшного с Устюговым не случилось, то другой специалист — Маркус Крамер — отреагировал с тревогой на произошедшее с его подопечным.

«Ему пришлось досрочно закончить гонку. Он упал на спину и плечо. И на правую ногу. Это большая проблема. Выглядело плохо. Сергею Устюгову очень больно. Посмотрим, что будет дальше. Но я не думаю, что он что-то сломал. Однако это было большим потрясением для меня», — цитирует Крамера NRK.

Позднее немецкий тренер сообщил, что дальнейшая судьба спортсмена будет определяться 24 февраля, в первый официальный день чемпионата мира. С комментарием по Устюгову выступила и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Она отметила, что если спортсмен не выступит в спринте, то на другие гонки он тоже заявлен не будет.

«Устюгов только сегодня примет решение, побежит он спринт или нет. Мы планировали посмотреть его на Кубке мира в Нове-Место в гонке на 15 км, но этап отменился из-за коронавируса. Что касается Фалуна, считаю, что не совсем объективны были результаты по сравнению с нашими ребятами, так как они были сразу после «Тур де Ски» и этапа в Лахти, а Сергей был на лёгкости по сравнению с остальными. Будем смотреть, что ему предложить, если он завтра не побежит. Но думаю, в таком случае мы ничего ему предложить не сможем», — говорила Вяльбе проекту «На лыжи!».

Глава ФЛГР известна тем, что неоднократно критиковала Устюгова по различным поводам. Даже накануне чемпионата мира Вяльбе говорила, что у спортсмена есть проблемы с дисциплиной и отношением к тренировкам.

Для сборной России исключение Устюгова из команды стало бы потерей. На упомянутом Вяльбе этапе в Фалуне он занял четвёртое место в личном спринте классическим стилем — в этой дисциплине в течение сезона лучше не бегали ни Большунов, ни Ретивых, если рассматривать только этапы, на которые приехала сборная Норвегии. Тренеры также рассматривали Устюгова как возможного напарника Ретивых в командном спринте и давали их дуэту возможность показать себя в Ульрисехамне.

Утром 24 февраля будущее Устюгова не прояснялось, и тогда комментатор Дмитрий Губерниев со ссылкой на свои источники сообщил, что лыжник всё-таки не выступит на чемпионате мира из-за травмы, к которой привело падение на тренировке. На это Вяльбе отреагировала сообщением, что окончательное решение будет принято после дневной тренировки, тогда как Крамер уже довольно высоко оценивал возможность выхода двукратного чемпиона мира на старт.

«Сегодня ему уже намного лучше, потому что вчера его участие находилось под большим вопросом. Я бы сказал, что Сергей побежит в спринте на чемпионате мира с вероятностью 85%. У нас ещё есть время на то, чтобы принять решение: заявку на гонку нам надо будет подать до пяти часов. Сейчас мы ещё раз проконсультируемся с физиотерапевтом и доктором. Во время падения он потянул заднюю поверхность бедра», — сказал Крамер ТАСС.

В итоге Устюгова всё-таки включили в состав.

В женской национальной команде в спринте также выступят две лыжницы, которым при подготовке к чемпионату приходилось восстанавливаться после травм. Это Наталья Непряева, у которой был перелом руки, и Татьяна Сорина, пережившая разрыв передней таранно-малоберцовой связки.

Вместе с ними в забеге примут участие Юлия Ступак и Христина Мацокина.