В семи секундах от подиума: Сорина финишировала пятой в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на ЧМ

В немецком Оберстдорфе продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. Женщины разыгрывают медали в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем. Одни из главных претенденток на победу — американки Джессика Диггинс и Рози Бреннан, на двоих выигравшие все три подобных забега в рамках Кубка мира, а также норвежка Тереза Йохауг. Сборную России представляют Юлия Ступак, Мария Истомина, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. RT ведёт текстовую трансляцию.

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© Johanna Lundberg