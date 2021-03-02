В семи секундах от подиума: Сорина финишировала пятой в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на ЧМ

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Сергей Стариков
В немецком Оберстдорфе продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. Женщины разыгрывают медали в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем. Одни из главных претенденток на победу — американки Джессика Диггинс и Рози Бреннан, на двоих выигравшие все три подобных забега в рамках Кубка мира, а также норвежка Тереза Йохауг. Сборную России представляют Юлия Ступак, Мария Истомина, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. RT ведёт текстовую трансляцию.
В семи секундах от подиума: Сорина финишировала пятой в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на ЧМ
  • globallookpress.com
  • © Johanna Lundberg
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  • 02 марта 2021

    А вот и финиш Карлссон. Она проиграла Йохауг 54,2 секунды, но всё же завоевала серебро. Бронза досталась её соотечественнице Андерссон (+ 1:06,9), Диггинс — четвёртая (+ 1:12,0), Сорина — пятая (+ 1:13,8).

  • И всё же не удалось Сориной попасть в тройку. Проиграла она и Андерссон, и Диггинс. А ведь это ещё не финишировала Карлссон. Скорее всего Татьяна станет пятой.

  • Финиширует Непряева. Она уступила Йохауг 1 минуту 53,2 секунды и занимает промежуточное девятое место. В десятку она точно не попадёт.

  • Отметку 7,9 км прошла Фоссесхолм, но за медали она не борется. Лишь десятое время. 

  • Тем временем финишировала Йохауг. Это безоговорочная победа. За 23 минуты 9,8 секунды она прошла 10 км и заслуженно победила. Пока второе место занимает Андерссон (+1:06,9), третье — Диггинс (+1:12,0). Ждём Сорину и Карлссон.

  • Остальные россиянки также прошли отметку 7,9 км. Непряева занимает 11-е место, Истомина — 19-е, Ступак — 21-е. Причём у двух последних отставание уже составляет более двух минут.

  • Дождались мы Сорину на отметке 7,9 км. По-прежнему четвёртый результат, но отрыв от Диггинс сократился до минимума — 0,3 секунды. Татьяна проигрывает Андерссон семь секунд, а вот Карлссон убежала. Фрида проигрывает 34 секунды Йохауг и везёт соотечественнице Андерссон 23 секунды.

  • Ещё 1,1 км пробежали спортсменки. Йохауг лидирует, но об этом уже можно не упоминать. Подвинуть норвежку никому не удастся. Она выигрывает у ближайшей соперницы 57 секунд. Пока ею является Андерссон, но это ещё не прошли отметку Карлссон и Сорина. Пока тройка такова: Йохауг, Андерссон, Диггинс. За ними Калла, Хага, Ропонен.

  • Сорина держится на пятом месте. Прошла она отсечку 6,8 км, но отстаёт уже 48,5 секунды. Впереди неё шведки Карлссон и Андерссон, а также Диггинс. Но отрыв от третьего места велик — десять секунд.

  • Прошла отметку 6,8 км Йохауг. Тереза неудержима. Уже 38,5 секунд она выигрывает у Андерссон, 40,8 — у Диггинс. Тем временем Непряева поднялась на десятую строчку (1:15,1), Истомина откатилась на 11-ю позицию (+1:16,3 секунды), Ступак — 18-я (+1:32,9).  

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