Норвежский лыжник рассказал о желании взять реванш у Большунова

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер поделился ожиданиями от противостояния с россиянином Александром Большуновым в индивидуальной гонке на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Необходимо провести индивидуальную гонку хорошо и ровно. Быть немного позади Александра Большунова в начале гонки будет разумно. Трудно сказать, как Большунов будет строить тактику», — приводит слова норвежского лыжника NRK.

Симен Хегстад Крюгер рассчитывает, что будет стартовать в нескольких минутах позади Александра Большунова.

«Надеюсь, мы сможем взять реванш у Александра Большунова. Будет интересно», — добавил он.

Мужская индивидуальная гонка пройдёт 3 марта. Начало — в 15:15 мск.

Ранее Ретивых прокомментировал поведение Большунова после финиша командного спринта на ЧМ.