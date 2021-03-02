Норвежский лыжник рассказал о желании взять реванш у Большунова
- Reuters
«Необходимо провести индивидуальную гонку хорошо и ровно. Быть немного позади Александра Большунова в начале гонки будет разумно. Трудно сказать, как Большунов будет строить тактику», — приводит слова норвежского лыжника NRK.
Симен Хегстад Крюгер рассчитывает, что будет стартовать в нескольких минутах позади Александра Большунова.
«Надеюсь, мы сможем взять реванш у Александра Большунова. Будет интересно», — добавил он.
Мужская индивидуальная гонка пройдёт 3 марта. Начало — в 15:15 мск.
Ранее Ретивых прокомментировал поведение Большунова после финиша командного спринта на ЧМ.