Ретивых прокомментировал поведение Большунова после финиша командного спринта на ЧМ

Российский лыжник Глеб Ретивых отреагировал на поведение своего соотечественника Александра Большунова после финиша командной спринтерской гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Я ошибся на втором этапе спринта. Мне просто не хватило сил атаковать на заключительном подъёме. Но Большунов не злится и понимает, что это спорт», — приводит слова Ретивых Nettavisen.

Александр Большунов после финиша командного спринта не подошёл к своему партнёру по сборной России Глебу Ретивых.

Ранее сообщалось, что Большунов и Ретивых завоевали бронзовые медали в командном спринте на ЧМ по лыжным видам спорта.