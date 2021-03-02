Ретивых прокомментировал поведение Большунова после финиша командного спринта на ЧМ
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«Я ошибся на втором этапе спринта. Мне просто не хватило сил атаковать на заключительном подъёме. Но Большунов не злится и понимает, что это спорт», — приводит слова Ретивых Nettavisen.
Александр Большунов после финиша командного спринта не подошёл к своему партнёру по сборной России Глебу Ретивых.
Ранее сообщалось, что Большунов и Ретивых завоевали бронзовые медали в командном спринте на ЧМ по лыжным видам спорта.