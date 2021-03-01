Шведке Дальквист запретили целоваться с американским лыжником до конца ЧМ

Шведской лыжнице Мае Дальквист запретили целоваться с её молодым человеком американцем Кевином Больгером до конца чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.

Об этом сообщает Aftonbladet со ссылкой на Шведскую лыжную ассоциацию.

«Любовь сложно остановить даже во время пандемии. Мы сказали, что они могут встречаться вне отеля, но желательно, чтобы они не подходили так близко друг к другу. Они уже проходили тестирование после встреч, и все здоровы, но теперь мы сказали, что не хотим больше видеть этого. Понимаем, что они хотят встречаться. Но всё же они должны стараться держаться подальше друг от друга», — сказал спортивный директор сборной Швеции Андерс Бистрем.

Недавно в прессе появились фотографии, на которых Дальквист целуется с Больгером во время тренировки на ЧМ.

Дальквист стала чемпионкой мира в командном спринте в Оберстдорфе.

Ранее тренер сборной России высказался о возможном запрете лыжникам пользоваться соцсетями на ЧМ.