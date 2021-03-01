Тренер высказался о возможном запрете лыжникам пользоваться соцсетями на ЧМ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал мнение о возможном введении запрета для спортсменов национальной команды на использование социальных сетей во время чемпионата мира в немецком Оберхофе.

«Спортсмены — люди впечатлительные. Любой пост, любая статья может выбить спортсмена из равновесия. Безусловно, это может отвлекать от подготовки. Я считаю, что спортсмен должен концентрироваться исключительно на гонках. Когда он читает нелестные отзывы о себе, он начинает изматываться психологически. Это плохо сказывается на физической подготовке. В большей степени социальные сети негативно влияют на спортсменов. Запрещать их или нет — вопрос неоднозначный. Зависит от того, что там будут писать», — приводит слова Бородавко «Спорт-Экспресс».

Ранее глава ФЛГР заявила, что хочет вернуть запрет на соцсети в сборной России по лыжным гонкам на ЧМ.