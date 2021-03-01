Глава ФЛГР хочет вернуть запрет на соцсети в сборной России по лыжным гонкам на ЧМ

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала , что раздумывает над возвращением запрета спортсменам национальной команды на пользование социальными сетями на время чемпионата мира.
Глава ФЛГР хочет вернуть запрет на соцсети в сборной России по лыжным гонкам на ЧМ
  • РИА Новости

«Что с Женей Беловым происходит, не понимаю. По душам разговаривала с Маркусом Крамером, и я ему сказала, что Жене надо прекратить сидеть в Instagram. Он ведёт его сам, делает большие видео, выкладывает, и это все отвлекает человека. Ему бы лучше больше общаться с ребятами из команды, сидеть за столом, смеяться, а не молча есть, чернее тучи, и обратно идти в свою комнату, сидеть в этом интернете», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Она отметила, что думает над возобновлением запрета на использование соцсетей.

«Только жесткая дисциплина может привести к результату, по-другому, к сожалению, не получается. Это их засасывает. Думаю, что не только мы, лыжники, с этим сталкиваемся. Я уверена, что настоящий спортсмен не должен делать таких вещей, он вообще должен быть абстрагирован от того, кто и что ему пишет, а тем более вступать в с ними в полемику», — добавила Вяльбе.

Чемпионат мира по лыжным гонкам 2021 года проходит в немецком Оберстдорфе. По итогам шести гонок у мужчин и женщин в активе российской команды две медали: золото, завоёванное Александром Большуновым в скиатлоне, и бронза, полученная Глебом Ретивых и Большуновым в командном спринте. До завершения мирового первенства будет разыграно ещё шесть комплектов наград.

Ранее Большунов поделился впечатлениями от церемонии награждения на чемпионате мира, на которой в честь его победы звучал гимн FIS вместо гимна России.

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