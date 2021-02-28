Большунов — о награждении на ЧМ: у меня в голове играл гимн России

Российский лыжник Александр Большунов поделился впечатлениями от церемонии награждения на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, на которой в честь его победы звучал гимн Международной федерации лыжного спорта (FIS) вместо гимна России.

«У меня в голове играл гимн России, это главное. Всем болельщикам хочу сказать большое спасибо. Ваша поддержка чувствуется. Я буду доказывать свою силу результатами. Планы грандиозные, а получится ли…», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

По итогам шести гонок у мужчин и женщин в активе российской команды две медали: золото, завоёванное Большуновым в скиатлоне, и бронза, полученная Глебом Ретивых и Большуновым в командном спринте. До завершения мирового первенства будет разыграно ещё шесть комплектов наград в лыжных гонках.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что Ретивых призвал болельщиков не судить строго российских лыжников за результаты на ЧМ.