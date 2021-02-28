Ретивых призвал болельщиков не судить строго российских лыжников за результаты на ЧМ

Российский лыжник Глеб Ретивых призвал болельщиков адекватно оценивать результаты российской команды на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе.

«Понятно, что мы расстроены, но не хочется, чтобы люди нас сильно судили. В последнее время Россия избаловала медалями и своими успешными выступлениями на этапах Кубка мира или «Тур де Ски». Понятно, что не было норвежцев, но в общем зачёте Кубка мира в десятке сильнейших шесть наших ребят, поэтому болельщикам хочется всё больше и больше медалей. Но нужно быть добрее и не судить людей», — приводит слова Ретивых ТАСС.

По итогам шести гонок у мужчин и женщин в активе российской команды две медали: золото, завоёванное Александром Большуновым в скиатлоне, и бронза, полученная Ретивых и Большуновым в командном спринте. До завершения мирового первенства будет разыграно ещё шесть комплектов наград в лыжных гонках.

Ранее Большунов признался, что расстроен бронзой в командном спринте на ЧМ в Оберстдорфе.