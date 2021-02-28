Ретивых призвал болельщиков не судить строго российских лыжников за результаты на ЧМ

Короткая ссылка
Российский лыжник Глеб Ретивых призвал болельщиков адекватно оценивать результаты российской команды на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе.
Ретивых призвал болельщиков не судить строго российских лыжников за результаты на ЧМ
  • © РИА Новости / Федерико Модика

«Понятно, что мы расстроены, но не хочется, чтобы люди нас сильно судили. В последнее время Россия избаловала медалями и своими успешными выступлениями на этапах Кубка мира или «Тур де Ски». Понятно, что не было норвежцев, но в общем зачёте Кубка мира в десятке сильнейших шесть наших ребят, поэтому болельщикам хочется всё больше и больше медалей. Но нужно быть добрее и не судить людей», — приводит слова Ретивых ТАСС.

По итогам шести гонок у мужчин и женщин в активе российской команды две медали: золото, завоёванное Александром Большуновым в скиатлоне, и бронза, полученная Ретивых и Большуновым в командном спринте. До завершения мирового первенства будет разыграно ещё шесть комплектов наград в лыжных гонках.

Ранее Большунов признался, что расстроен бронзой в командном спринте на ЧМ в Оберстдорфе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить