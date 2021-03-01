Путин поздравил Большунова с победой в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе

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Президент России Владимир Путин поздравил отечественного лыжника Александра Большунова с победой в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Путин поздравил Большунова с победой в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе
  • © РИА Новости / Федерико Модика

«Поздравляю вас с триумфом в немецком Оберстдорфе. Вы выдержали жесточайшую спортивную конкуренцию и вновь убедительно доказали, что достойны быть первым на самых важных, престижных стартах. И конечно, своей победой порадовали тренеров и наставников, всех поклонников лыжных гонок в нашей стране», — говорится в заявлении на сайте Кремля.

Путин также пожелал Большунову здоровья и новых успехов.

Большунов завоевал золото в скиатлоне и впервые стал чемпионом мира.

Ранее бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года Алексей Петухов высказал мнение о критических высказываниях норвежских спортсменов о поведении Большунова после финиша командной спринтерской гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

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