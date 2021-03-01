Петухов — о критике поведения Большунова норвежцами: на это не стоит обращать внимание
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«Я не вправе его осуждать. Александра можно понять. Он совершил такой задел, а его хватило лишь на третье место. Уверен, они потом нормально пообщались с Ретивых. Даже вечером в эфире одного из телеканалов по их совместному интервью было видно, что всё хорошо. Норвежцы изливают негатив, но на это не стоит обращать внимание», — заявил Петухов RT.
Ранее он объяснил, почему Большунов не поздравил Ретивых на финише командной эстафеты на ЧМ.