Чемпион мира объяснил, почему Большунов не поздравил Ретивых на финише командной эстафеты на ЧМ

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Российский лыжник и бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года Алексей Петухов высказался о поведении россиянина Александра Большунова после финиша командной спринтерской гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Чемпион мира объяснил, почему Большунов не поздравил Ретивых на финише командной эстафеты на ЧМ
  • Reuters

«Как бы там ни было, нужно поздравлять своего партнёра по сборной. Но в данном моменте через край били эмоции. Саша совершил большой задел, который едва не привёл Россию к золоту. Он максималист. В его понимании медалей другого достоинства не существует. Но мы видели поведение Юлии Ступак на финише командного спринта у женщин, когда она подошла к Наталье Непряевой и обняла её. Никто никого не обвинял. Здесь всё на усмотрение спортсмена. Саша повёл себя таким образом. Я бы на его месте поддержал товарища по команде и сказал, что всякое бывает. Это всё-таки медаль, а не деревяшка. Всё-таки у Большунова будет много возможностей выигрывать дальше», — заявил Петухов RT.

Ранее призёр ОИ Панжинский объяснил, почему норвежцы обвинили Большунова в неприемлемом поведении на ЧМ.

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