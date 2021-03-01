Чемпион мира объяснил, почему Большунов не поздравил Ретивых на финише командной эстафеты на ЧМ

Российский лыжник и бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года Алексей Петухов высказался о поведении россиянина Александра Большунова после финиша командной спринтерской гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Как бы там ни было, нужно поздравлять своего партнёра по сборной. Но в данном моменте через край били эмоции. Саша совершил большой задел, который едва не привёл Россию к золоту. Он максималист. В его понимании медалей другого достоинства не существует. Но мы видели поведение Юлии Ступак на финише командного спринта у женщин, когда она подошла к Наталье Непряевой и обняла её. Никто никого не обвинял. Здесь всё на усмотрение спортсмена. Саша повёл себя таким образом. Я бы на его месте поддержал товарища по команде и сказал, что всякое бывает. Это всё-таки медаль, а не деревяшка. Всё-таки у Большунова будет много возможностей выигрывать дальше», — заявил Петухов RT.

Ранее призёр ОИ Панжинский объяснил, почему норвежцы обвинили Большунова в неприемлемом поведении на ЧМ.