Призёр ОИ объяснил, почему норвежцы обвинили Большунова в неприемлемом поведении на ЧМ

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере российский лыжник Александр Панжинский высказал мнение о причинах критических высказываний норвежских спортсменов о поведении россиянина Александра Большунова после финиша командной спринтерской гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Призёр ОИ объяснил, почему норвежцы обвинили Большунова в неприемлемом поведении на ЧМ
  • Reuters

«Отчасти доля правды в их словах есть. Скандинавы привыкли работать в сборной все вместе. Они просто не учитывают тот нюанс, что в отечественной национальной команде четыре разные группы и лыжники между собой не всегда хорошо ладят. Большунов же — очень целеустремлённый и своеобразный спортсмен. Где-то он закрытый и своенравный. Но все люди разные, не обязаны все друг с другом дружить. Возможно, у них нет тёплых отношений с Ретивых. Плюс Александр — максималист и всегда хочет выигрывать. Понятно, что он был раздосадован третьим местом, а потому не подошёл к партнёру. Обвинять его в данном случае некорректно и неправильно. Норвежцы не знают Александра и его характер. Но именно благодаря ему он и побеждает всю Норвегию в одиночку», — заявил Панжинский RT.

Ранее сообщалось, что Клебо раскритиковал поведение Большунова после финиша командного спринта на ЧМ.

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