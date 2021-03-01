Клебо — о поведении Большунова после финиша: можно и порадоваться за товарища по команде

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал поведение россиянина Александра Большунова после финиша командной спринтерской гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Он волен реагировать и вести себя, как ему заблагорассудится. У него был отличный день, снимаю шляпу. Но можно и порадоваться за товарища по команде», — приводит слова Йоханнеса Клебо NRK.

Также норвежский лыжник ответил на вопрос о том, приемлемо ли такое поведение в сборной Норвегии.

«По-моему, дело в менталитете и в том, чего ты хочешь. У нас свои ценности, а они пусть сосредоточатся на своих. Я очень доволен тем, как у нас всё устроено. У нас классный командный дух — это здорово. Когда ты слушаешь тех, кто живёт в отеле, и тех, кто находится дома, то эта победа одинакова для всех», — добавил он.

Александр Большунов после финиша командного спринта не подошёл к своему партнёру по сборной России Глебу Ретивых.

Ранее сообщалось, что Большунов и Ретивых завоевали бронзовые медали в командном спринте на ЧМ по лыжным видам спорта.