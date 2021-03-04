Вяльбе считает, что за год российские лыжники могут приблизиться к норвежцам

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась своими эмоциями после женской эстафетной гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, где россиянки стали вторыми.

«Гора с плеч — наверное, такие ощущения у меня после гонки. У шведок были серьёзные проблемы с лыжами. На первом этапе лыжи работали плохо, они решили их подмазать, Калле намазали так, что её совсем не было видно. За год мы, безусловно, можем приблизиться к уровню сборной Норвегии, особенно если без травм. В скором времени Настя Кулешова должна прибавить, уже среди своих будет очень серьёзная конкуренция», — цитирует Вяльбе Sport24.

Женская сборная России заняла второе место в эстафете, уступив только норвежским лыжницам.

Ранее Непряева заявила, что старалась провести свою гонку.