Вяльбе считает, что за год российские лыжники могут приблизиться к норвежцам
- РИА Новости
«Гора с плеч — наверное, такие ощущения у меня после гонки. У шведок были серьёзные проблемы с лыжами. На первом этапе лыжи работали плохо, они решили их подмазать, Калле намазали так, что её совсем не было видно. За год мы, безусловно, можем приблизиться к уровню сборной Норвегии, особенно если без травм. В скором времени Настя Кулешова должна прибавить, уже среди своих будет очень серьёзная конкуренция», — цитирует Вяльбе Sport24.
Женская сборная России заняла второе место в эстафете, уступив только норвежским лыжницам.
Ранее Непряева заявила, что старалась провести свою гонку.