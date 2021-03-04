Бородавко: мы рассчитывали на 100%, что будем в тройке призёров

Короткая ссылка
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился своими впечатлениями от серебряной медали женской команды в эстафете на чемпионате мира-2021 в немецком Обертсдорфе и прокомментировал состав мужской команды на эстафету.
Бородавко: мы рассчитывали на 100%, что будем в тройке призёров
  • РИА Новости

«Мы рассчитывали на 100%, что будем в тройке призёров, но настраивали на победу при определенных раскладах. До последнего этапа это получалось, потому серебро вполне заслуженное. По расстановке мы учли возможности наших девочек, кто с кем будет соперничать на этапе. Всё получилось идеально. Будем стараться приблизиться к Норвегии, мы знаем свои возможности, всё в наших руках», — цитирует Бородавко Sport24.

Российская сборная в составе Яны Кирпиченко, Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Натальи Непряевой финишировала второй, с отставанием от норвежек на 26,6 секунды.

Ранее Вяльбе выразила мнение, что за год российские лыжники могут приблизиться к норвежцам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить