Бородавко: мы рассчитывали на 100%, что будем в тройке призёров
- РИА Новости
«Мы рассчитывали на 100%, что будем в тройке призёров, но настраивали на победу при определенных раскладах. До последнего этапа это получалось, потому серебро вполне заслуженное. По расстановке мы учли возможности наших девочек, кто с кем будет соперничать на этапе. Всё получилось идеально. Будем стараться приблизиться к Норвегии, мы знаем свои возможности, всё в наших руках», — цитирует Бородавко Sport24.
Российская сборная в составе Яны Кирпиченко, Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Натальи Непряевой финишировала второй, с отставанием от норвежек на 26,6 секунды.
Ранее Вяльбе выразила мнение, что за год российские лыжники могут приблизиться к норвежцам.