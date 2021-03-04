Бородавко: мы рассчитывали на 100%, что будем в тройке призёров

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился своими впечатлениями от серебряной медали женской команды в эстафете на чемпионате мира-2021 в немецком Обертсдорфе и прокомментировал состав мужской команды на эстафету.

«Мы рассчитывали на 100%, что будем в тройке призёров, но настраивали на победу при определенных раскладах. До последнего этапа это получалось, потому серебро вполне заслуженное. По расстановке мы учли возможности наших девочек, кто с кем будет соперничать на этапе. Всё получилось идеально. Будем стараться приблизиться к Норвегии, мы знаем свои возможности, всё в наших руках», — цитирует Бородавко Sport24.

Российская сборная в составе Яны Кирпиченко, Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Натальи Непряевой финишировала второй, с отставанием от норвежек на 26,6 секунды.

Ранее Вяльбе выразила мнение, что за год российские лыжники могут приблизиться к норвежцам.