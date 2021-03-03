Несистемная звезда: почему Большунов снова проиграл норвежцам на ЧМ в Оберстдорфе

Александр Большунов потерпел болезненное поражение в гонке с раздельным стартом на 15 км коньковым стилем в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта. Фаворит финишировал четвёртым, позволив оккупировать подиум трём норвежцам — Хансу Холунду, Симену Крюгеру и Харальду Амундсену. Двукратный победитель Кубка мира, не пропустивший ни одной дисциплины в Оберстдорфе, выглядел уставшим на заключительной трети дистанции по сравнению с главными соперниками, выходившими на старт только в скиатлоне.

За те трое суток, что прошли со дня великой победы Большунова в скиатлоне, российского атлета разве что не успели причислить к лику святых. Даже в великой лыжной Норвегии, пятерых сильнейших гонщиков которой Александр умыл на финише 30-километровой дистанции, комментарии болельщиков искрились преимущественно превосходными степенями. В совокупности смысл высказываний сводился к тому, что Большунов — это гений, монстр, лыжник уровня «Бог». И разве зазорно такому проиграть?

Но король устал. Устал, похоже, в прямом смысле этого слова. «Разделка» стала для него четвёртой по счёту гонкой, две из которых оказались особенно выматывающими — спринтерскими. Противостоять же пришлось абсолютно свежим соперникам: Симен Хегстад Крюгер и Ханс Кристер Холунд успели до этого выступить лишь в скиатлоне, а для Харальда Остберга Амундсена коньковая «пятнашка» стала в Оберстдорфе и вовсе дебютным стартом.

Совокупность перечисленных причин, плюс ранний стартовый номер похоже определили единственную доступную Большунову тактику: ввалить с самого старта что есть сил, а там — как сложится.

Не сложилось. Убегая от наступающих на пятки норвежцев, российский лидер загнал сам себя до такой степени, что на финишном отрезке просто встал, проиграв не только чемпиону более 40 секунд, но даже Амундсену, хотя тот шёл впереди, позволяя Александру ориентироваться на своё время. И все предыдущие дифирамбы в адрес Большунова как-то разом потускнели.

Также по теме Череда совпадений: почему из российских лыжников только Большунов готов сражаться за медали ЧМ В среду чемпион мира Александр Большунов предпримет попытку завоевать вторую золотую медаль в гонке с раздельным стартом. Пока только...

На самом деле одни лишь спортсмены бывают способны понять, сколь страшное испытание — идти на старт под гнётом собственного величия. Когда экс-тренер ещё советской команды Александр Грушин говорил, что далеко не каждый атлет способен выдержать тяжесть короны и хорошо бы помнить об этом, прежде чем водружать виртуальный королевский головной убор на атлета, он, полагаю, имел в виду именно ту ситуацию, которую сейчас проживает Большунов.

Каждый из болельщиков, комментаторов и журналистов так или иначе внёс свой маленький вклад в то, чтобы подчеркнуть выдающиеся заслуги Александра и лишний раз напомнить об этом самому лыжнику. Сейчас же услуга выглядит медвежьей. Притом что Большунов (простите за ещё одно напоминание) — действительно звезда фантастического масштаба в рамках как России, так и всего мира.

В борьбе против норвежцев у Александра с самого начала имелось не слишком много шансов: он ведь бился не с Холундом, не с Крюгером и не с Амундсеном. А с грандиозной системой, ежегодно поставляющей на лыжный рынок продукцию высочайшего качества. Бился с совершенно необъятной скамейкой запасных, где каждый спокойно ждёт своего шанса на победу, зная, что шанс обязательно придёт. Что он просто не может не прийти, поскольку система заточена именно на это.

У нас же есть Большунов. Продукт кустарного производства, если рассуждать по-ремесленному. Уникальный самородок, попавший в очень профессиональные тренерские руки. Но он не продукт системы, скорее исключение из неё.

Парадоксально, но сила Большунова одновременно является и его слабостью. Это удел любого сильного лидера: когда такой человек есть в команде, окружающие невольно смотрят на него как на волшебника, способного в нужный момент совершить невозможное. Как все мы ждали этого от Большунова в четверг на «пятнашке», а парой дней ранее — в командном спринте.

Хотя как раз после той гонки, где связка Большунов — Глеб Ретивых проиграла в Оберстдорфе золото и серебро, один из профессиональных лыжников сказал в частном разговоре, мол, не понимает, почему все до такой степени набросились с критикой на Глеба, когда поражение в гораздо большей степени должно оставаться на совести Большунова.

«Во всех командах на последнем этапе бежали сильнейшие. Почему у нас не бежал Большунов? Испугался оказаться рядом с Клебо и не выдержать соперничества? Я не знаю. Но знаю, что Ретивых по своей тактике и характеру не способен бороться индивидуально.

Также по теме За норвежским пьедесталом: Большунов стал четвёртым в гонке с раздельного старта на ЧМ по лыжным видам спорта В немецком Оберстдорфе продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. В среду мужчины разыграли медали в гонке с раздельного...

Он никогда не берёт на себя лидерство, ему комфортнее идти в общей куче и выбираться выше, пользуясь ошибками, которые допускают соперники. В той гонке Глеб раз залез в долг, два залез в долг и недовосстановившись ушёл на последний этап, уже не имея возможности ничего сделать. Но ведь в этот долг его загнал Большунов», — пояснил специалист.

Можно не соглашаться со сказанным, но эти слова на самом деле лишь подтверждают, что к столь яркой личности, как Александр, требования никогда не будут усреднёнными. А вот максимальными — да. Победы в этом плане сильно обязывают: чем они ярче и невероятнее, тем выше поднимается планка.

Ну а сейчас уставшему королю предстоит, возможно, самая важная гонка — эстафетная. И мы снова верим, пусть даже не озвучивая собственные мысли, что Александр выйдет на свой этап и сделает невозможное. И принесёт России медаль, возможно, даже золотую. Он ведь действительно чуточку волшебник, так почему бы не поверить в такой расклад? Осталось только придумать, куда деть норвежцев…