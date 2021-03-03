Бородавко: нам не объяснили, почему трассу не стали солить

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал итоги индивидуальной гонки раздельным стартом на 15 км, которая прошла на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Было видно, что Большунову было очень тяжело. Скорее всего, не восстановился после предыдущих гонок, где был яркий выплеск. Плюс устал бороться с лыжнёй. Нам не объяснили, почему трассу не стали солить. Такому тяжёлому спортсмену, как Александр, тяжело было показать, на что он способен», — сказал Бородавко в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Также тренер заявил, что не планирует снимать Большунова с эстафетной гонки. Действующий победитель общего зачёта Кубка мира завершил гонку с четвёртым результатом.

Ранее Вяльбе высказалась о результате Большунова.