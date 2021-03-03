Бородавко: нам не объяснили, почему трассу не стали солить

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал итоги индивидуальной гонки раздельным стартом на 15 км, которая прошла на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Бородавко: нам не объяснили, почему трассу не стали солить
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Было видно, что Большунову было очень тяжело. Скорее всего, не восстановился после предыдущих гонок, где был яркий выплеск. Плюс устал бороться с лыжнёй. Нам не объяснили, почему трассу не стали солить. Такому тяжёлому спортсмену, как Александр, тяжело было показать, на что он способен», — сказал Бородавко в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Также тренер заявил, что не планирует снимать Большунова с эстафетной гонки. Действующий победитель общего зачёта Кубка мира завершил гонку с четвёртым результатом.

Ранее Вяльбе высказалась о результате Большунова.

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