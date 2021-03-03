Вяльбе: сегодня была очень вязкая трасса, неподходящая для Большунова
- РИА Новости
«Я ещё не видела Сашу после гонки, не говорила с ним. Он пошёл на допинг-контроль, ещё не приходил. Сегодня очень вязкая трасса, не подходящая для Саши. Он довольно крупный. Странно, почему сегодня было принято решение не солить трассу совсем. В FIS сказали, что очень мало влажности. А сама трасса как раз оказалась очень влажной», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
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Ранее Турышев назвал неожиданностью четвёртое место Большунова.