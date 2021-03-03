Турышев: для нас стало неожиданностью четвёртое место Большунова

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Сергей Турышев, тренер сборной России по лыжным гонкам, прокомментировал результат команды в забеге на 15 км классическим стилем у мужчин, который состоялся в рамках чемпионата мира.
Турышев: для нас стало неожиданностью четвёртое место Большунова
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Падения у Большунова точно не было. Пока со спортсменом не поговоришь, понимания не будет. Для нас четвёртое место стало неожиданностью», — сказал Турышев в эфире «Матч ТВ».

Также тренер высказался о выступлении Артёма Мальцева, финишировавшего пятым.

«Мальцев молодец, он сказал, что постарался выдать всё в этой гонке. Это достаточно хороший результат для него. Тем более — дебютная гонка для него. Он провёл её достаточно хорошо и ровно», — добавил Турышев.

Ранее Губерниев заявил о том, что Большунов проигнорировал прессу после гонки с раздельным стартом на ЧМ.

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