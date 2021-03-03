Лыжник Мельниченко заявил, что трасса в индивидуальной гонке на ЧМ была сложной

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Российский лыжник Андрей Мельниченко прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Лыжник Мельниченко заявил, что трасса в индивидуальной гонке на ЧМ была сложной
  • Reuters

«Очень тяжело было (ждать первого старта. — RT). Постоянно ждёшь, надеешься, готовишься к одному единственному старту. Ведь всё дальнейшее выступление на чемпионате мира зависит от него… Сегодня трасса была сложная. Вроде солнца не было, не так сильно топило. Но свои коррективы трасса внесла. Особенно на поворотах. Некоторые падали. Я сам чуть не упал на первом круге», — сказал Мельниченко в эфире канала «Матч ТВ».

Мельниченко занял 12-е место в индивидуальной гонке. Для него этот старт стал дебютным на мировых первенствах. Победу одержал норвежец Ханс Кристер Холунд.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев оценил результаты индивидуальной гонки на ЧМ по лыжным видам спорта в Оберстдорфе.

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