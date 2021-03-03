Губерниев оценил результаты индивидуальной гонки на ЧМ по лыжным видам спорта в Оберстдорфе

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результатах мужской гонки с раздельным стартом в рамках чемпионата мира — 2021 по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Мне кажется, что Большунов неправильно разложился по дистанции. Да, и Холунд, и Большунов — достаточно крупные лыжники. Видно, что норвежцы лучше разложились. Команда продолжает сражаться. Да, обидно за четвёртое место. Для норвежцев победить сегодня было задачей жизни и смерти. Они с нею справились — молодцы. Я с большим уважением отношусь к этой команде. Тем интереснее будет наблюдать за эстафетой. Норвежцы в ней будут выглядеть явными фаворитами», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Большунов занял четвёртое место в индивидуальной гонке на ЧМ-2021. Победу одержал норвежец Ханс Холунд. Его партнёры по команде Симен Крюгер и Харальд Амундсен продемонстрировали второй и третий результаты соответственно.

Ранее лыжник Мальцев высказался о пятом месте в гонке с раздельным стартом.