Лыжник Мальцев — о пятом месте в гонке с раздельным стартом: я сделал всё возможное

Российский лыжник Артём Мальцев прокомментировал свой результат в гонке с раздельным стартом на 15 км, которая прошла на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Готовился к этой гонке по полной программе. Сначала была новость, что я не стартую, в итоге стартанул. Показал достойный результат — пятое место. Конечно, хотелось бы в топ-3. Но я сделал всё возможное. Разминочный номер тоже пятый. С самого начала думал, что совпадение. Думаю, что топ-6 на чемпионате мира — достойно. Всю информацию получал. Маркус Крамер кричал мне, что я бьюсь за подиум», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».

Ранее тренер заявил, что недоволен результатами российских лыжников в гонке с раздельным стартом на ЧМ.