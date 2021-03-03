Лыжник Мальцев — о пятом месте в гонке с раздельным стартом: я сделал всё возможное

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Российский лыжник Артём Мальцев прокомментировал свой результат в гонке с раздельным стартом на 15 км, которая прошла на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Лыжник Мальцев — о пятом месте в гонке с раздельным стартом: я сделал всё возможное
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Готовился к этой гонке по полной программе. Сначала была новость, что я не стартую, в итоге стартанул. Показал достойный результат — пятое место. Конечно, хотелось бы в топ-3. Но я сделал всё возможное. Разминочный номер тоже пятый. С самого начала думал, что совпадение. Думаю, что топ-6 на чемпионате мира — достойно. Всю информацию получал. Маркус Крамер кричал мне, что я бьюсь за подиум», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».

Ранее тренер заявил, что недоволен результатами российских лыжников в гонке с раздельным стартом на ЧМ.

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