Тренер заявил, что недоволен результатами российских лыжников в гонке с раздельным стартом на ЧМ

Старший тренер мужской сборной России Олег Перевозчиков подвёл итоги выступления команды в гонке с раздельным стартом на 15 км, которая прошла на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Я не доволен результатом. Накануне предыдущие старты внушали определённые надежды. Что произошло сейчас. Нужно поговорить с ребятами. Не думаю, что причина в лыжах или чём-то ещё. На мой взгляд, сегодняшняя гонка — отражение уровня спортсменов на сегодняшний день», — сказал Перевозчиков в эфире канала «Матч ТВ».

Лучшим среди российских лыжников стал Александр Большунов, финишировавший четвёртым.

Ранее Сорин выразил мнение, что разбитая трасса стала причиной четвёртого места Большунова в гонке с раздельным стартом.