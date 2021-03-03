Тренер заявил, что недоволен результатами российских лыжников в гонке с раздельным стартом на ЧМ
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«Я не доволен результатом. Накануне предыдущие старты внушали определённые надежды. Что произошло сейчас. Нужно поговорить с ребятами. Не думаю, что причина в лыжах или чём-то ещё. На мой взгляд, сегодняшняя гонка — отражение уровня спортсменов на сегодняшний день», — сказал Перевозчиков в эфире канала «Матч ТВ».
Лучшим среди российских лыжников стал Александр Большунов, финишировавший четвёртым.
Ранее Сорин выразил мнение, что разбитая трасса стала причиной четвёртого места Большунова в гонке с раздельным стартом.