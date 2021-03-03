Сорин считает, что разбитая трасса стала причиной четвёртого места Большунова в гонке с раздельным стартом

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал выступление лидера команды Александра Большунова в гонке с раздельным стартом на 15 км, которая прошла на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Сорин считает, что разбитая трасса стала причиной четвёртого места Большунова в гонке с раздельным стартом
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«Видно было, что на последнем круге, на третьем подъёме Саше уже было очень тяжело. С каждым метром он проигрывал соперникам в борьбе за медали. У Амундсена он в начале подъёма выиграл, а в итоге проиграл порядка 18 секунд. У меня большой вопрос к FIS, судьям. Я не верю в теорию заговора, но вопрос: почему именно сегодня они решили не солить трассу. Хотя сегодня +11 °С. Да, нет солнца. Но когда такая температура, трасса всё равно расплывается. Саше это не подходит. Первые номера ехали по неразбитой трассе, но она всё равно была мягкая. Вчера, например, первые номера могли проехать по более ледянистой», — сказал Сорин в эфире канала «Матч ТВ».

Ранее Бородавко заявил, что сборной России не объяснили, почему трассу не стали солить перед гонкой.

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